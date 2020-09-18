Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске привезли на место преступления для проведения следственных действий. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором машина с арестованным в темноте подъезжает к пятиэтажке, и мужчину уводят в подъезд сотрудники полиции. На кадрах видно, что дом, где было совершено преступление, полностью оцеплен, вокруг собралось много местных жителей, но правоохранители никого близко не подпускают.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, чудовищное убийство произошло в Ярославской области 15 сентября. Двух девочек семи и тринадцати лет обнаружила мертвыми в квартире мама, вернувшаяся с работы. Их тела были буквально исполосованы ножом. При этом хозяин квартиры, с которым жила мать убитых девочек, исчез. 41-летнего мужчину немедленно объявили в розыск. В ходе расследования выяснилось, что ранее он уже отбывал срок за изнасилование и убийство ребенка.

В поисках подозреваемого были задействованы около двух сотен сотрудников МВД, его удалось поймать только сегодня. Предполагаемый убийца прятался в районе садоводств в пригороде Рыбинска, нашли его во время прочесывания местности. 5-tv.ru публиковал кадры задержания.