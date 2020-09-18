Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске привезли на место преступления — видео

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 123

В пятиэтажке, где были найдены тела сестер с ножевыми ранениями, проводятся следственные действия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl-2; 5-tv.ru

Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске привезли на место преступления для проведения следственных действий. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором машина с арестованным в темноте подъезжает к пятиэтажке, и мужчину уводят в подъезд сотрудники полиции. На кадрах видно, что дом, где было совершено преступление, полностью оцеплен, вокруг собралось много местных жителей, но правоохранители никого близко не подпускают.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, чудовищное убийство произошло в Ярославской области 15 сентября. Двух девочек семи и тринадцати лет обнаружила мертвыми в квартире мама, вернувшаяся с работы. Их тела были буквально исполосованы ножом. При этом хозяин квартиры, с которым жила мать убитых девочек, исчез. 41-летнего мужчину немедленно объявили в розыск. В ходе расследования выяснилось, что ранее он уже отбывал срок за изнасилование и убийство ребенка.

В поисках подозреваемого были задействованы около двух сотен сотрудников МВД, его удалось поймать только сегодня. Предполагаемый убийца прятался в районе садоводств в пригороде Рыбинска, нашли его во время прочесывания местности. 5-tv.ru публиковал кадры задержания.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:39
Якутское кино и чукотский охотник: В Сочи назвали победителей кинофестиваля «Кинотавр»
23:23
Постпред Белоруссии при ООН опроверг наличие в стране политзаключенных
23:07
«В сознании пока что»: медсестра об отравившемся хлором в бассейне ребенке
22:43
«Спасите Машу» — вдова Баталова об афере «друзей» знаменитого актера
22:35
Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске привезли на место преступления — видео
22:12
Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова

Сейчас читают

Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз
Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок