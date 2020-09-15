Видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы

Во вторник, 15 сентября, в городе Рыбинск Ярославской области были обнаружены тела двоих детей со множественными ножевыми ранениями. 5-tv.ru публикует кадры с места жестокого убийства.

О случившемся в правоохранительный органы заявила местная жительница — Валентина С. Вернувшись днем с работы в своей квартире она обнаружила бездыханные тела дочерей — восьмилетней Елены и 13-летней Яны. Под подозрение попал ее сожитель — 41-летний Виталий Молчанов. По предварительным данным, на преступление мужчина пошел по причине ревности. Эксперты не исключают, что злоумышленник имел серьезные проблемы с психикой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство». На месте ЧП работают опытные следователи и криминалисты. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, а также организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки опасного преступника.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать двоих зарезанных под Ярославлем детей переехала к любовнику всего месяц назад.