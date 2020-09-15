Видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы
Следственные органы объявили злоумышленника в розыск.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; СК РФ
Во вторник, 15 сентября, в городе Рыбинск Ярославской области были обнаружены тела двоих детей со множественными ножевыми ранениями. 5-tv.ru публикует кадры с места жестокого убийства.
О случившемся в правоохранительный органы заявила местная жительница — Валентина С. Вернувшись днем с работы в своей квартире она обнаружила бездыханные тела дочерей — восьмилетней Елены и 13-летней Яны. Под подозрение попал ее сожитель — 41-летний Виталий Молчанов. По предварительным данным, на преступление мужчина пошел по причине ревности. Эксперты не исключают, что злоумышленник имел серьезные проблемы с психикой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство». На месте ЧП работают опытные следователи и криминалисты. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, а также организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки опасного преступника.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать двоих зарезанных под Ярославлем детей переехала к любовнику всего месяц назад.
Читайте также
76%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?