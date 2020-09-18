Трубопровод с водородом вспыхнул на заводе в Тульской области. Как сообщил 5-tv.ru замначальника регионального ГУ МЧС РФ Александр Иванищев, ЧП произошло вечером 18 сентября на предприятии «Азот» в Новомосковске.

Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты обнаружили открытое горение на площади десять квадратных метров. Выяснилось, что водород вспыхнул в результате разгерметизации трубопровода по сварному шву во время запуска цеха после капитального ремонта. Подача газа в магистраль была остановлена. На работу предприятия инцидент не повлиял.

«Открытое горение ликвидировано в 22.10 (по московскому времени — Прим.ред.)», — сказал Александр Иванищев.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Силами передвижной химической лаборатории на месте был произведен забор проб воздуха. Жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

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