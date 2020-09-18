На Украине вновь загорелся военный полигон

Под Киевом загорелся военный полигон, на котором утилизируют боеприпасы. В окрестностях видны клубы дыма, падает пепел. По словам очевидцев периодически раздаются взрывы. В тушении огня участвуют военные и пожарные.

Весной на полигоне в Девичках также бушевало пламя. На территории военного объекта и вокруг него горел лес. Тогда для тушения огня пришлось привлечь пожарную авиацию.