На Украине вновь загорелся военный полигон
В этот раз ЧП произошло недалеко от столицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammad Javad Abjoushak; 5-tv.ru
Под Киевом загорелся военный полигон, на котором утилизируют боеприпасы. В окрестностях видны клубы дыма, падает пепел. По словам очевидцев периодически раздаются взрывы. В тушении огня участвуют военные и пожарные.
Весной на полигоне в Девичках также бушевало пламя. На территории военного объекта и вокруг него горел лес. Тогда для тушения огня пришлось привлечь пожарную авиацию.
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