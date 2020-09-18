На Украине вновь загорелся военный полигон

Эфирная новость 29

В этот раз ЧП произошло недалеко от столицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammad Javad Abjoushak; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Под Киевом загорелся военный полигон, на котором утилизируют боеприпасы. В окрестностях видны клубы дыма, падает пепел. По словам очевидцев периодически раздаются взрывы. В тушении огня участвуют военные и пожарные.

Весной на полигоне в Девичках также бушевало пламя. На территории военного объекта и вокруг него горел лес. Тогда для тушения огня пришлось привлечь пожарную авиацию.

Тема:
Украинский кризис
15 сент
«Показалось, самолет падает» — взрыв произошел рядом с бывшим домом Зеленского
12 сент
Козак подвел итоги встречи политсоветников «нормандской четверки»
11 сент
Ошибка резидента: почему США и Украина провалили провокацию в Минске
9 сент
Украина наложила арест на 65 российских самолетов
8 сент
В погранслужбе Белоруссии раскрыли подробности задержания Колесниковой
8 сент
СМИ сообщили о задержании соратницы Тихановской при попытке побега из Белоруссии
7 сент
В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой
7 сент
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым о ситуации в Донбассе
5 сент
Киев инициировал срочную встречу Контактной группы по Донбассу
5 сент
Порошенко назвал российские санкции «государственной наградой»

Читайте также

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Препарат от COVID-19 поступит в аптеки в ближайшие дни
8:20
В Петербурге в заваленной под потолок мусором квартире ищут пропавших хозяев
8:19
За помощь в поимке убийцы сестер в Ярославле объявлено крупное вознаграждение
8:11
«Не дождетесь»: Моисеев ответил на слухи о бедности и параличе
8:04
На Украине вновь загорелся военный полигон
7:55
Сейм Латвии решил запретить георгиевскую ленточку за «имперскость»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
Аптечный ревизорро Диденко после трагедии меняет спутников и «продает» скандалы
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок