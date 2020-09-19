Адвокат Виктория Дергунова в интервью агентству «Прайм» рассказала, какие условия нельзя прописать в завещании. Юрист отмечает, что, согласно букве закона, распоряжение об имуществе на случай смерти не может как-либо ограничивать правоспособность и дееспособность граждан. Помимо прочего, исключены разного рода условия для получения наследства. В частности, нельзя распределить имущество покойного одному из родственников, а, например, долги — другому.

«Нельзя ограничить свободу выбора места жительства, к примеру, лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить все свое имущество только в случае, если ребенок выберет конкретную профессию», — сказала Виктория Дергунова.

Недействительными в завещании станут и иные «запросы» ушедшего в мир иной обладателя имущества. Нельзя прописать в документе, что наследница получит права на все в случае, если бросит курить, а наследник не получит ни копейки, бросив свою супругу.

«Объектом завещания не могут быть права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя. По наследству нельзя передать нематериальные блага и личные неимущественные права. Не наследуются также должности в органах управления юридическими лицами, права по доверенности», — разъясняет юрист.

Виктория Дергунова добавила, что гражданин не может указать в завещании кошку или собаку. По закону домашние животные относятся к категории вещей. Следовательно, условие о переходе права собственности на что-либо попугаю или черепахе абсолютно ничтожны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какое наследство может претендовать сын Петросяна.