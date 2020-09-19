Астрологи в ходе анализа особенностей характера представительниц всех знаков зодиака выяснили, почему женщина не позволяет себя любить мужчине. Специалисты разложили фобии и «заскоки» представительниц прекрасного пола по астрологическим символам, пишет Femmie. Отмечается, что зачастую женщины сами не могут объяснить, по какой причине не принимают чувства серьезно настроенного кавалера.

Овен

Представительницы этого знака зодиака вполне могут «бортануть» мужчину из-за нежелания иметь серьезные отношения, так как боятся потерять свободу и независимость. При этом, сама любовь их абсолютно не пугает.

Телец

Пережившие в прошлом расставание Тельцы не горят желанием испытать этот момент вновь. Женщинам-Тельцам мало надеяться, что все пойдет иначе. Им необходимо удостовериться, что новый избранник ничем не напоминает предыдущего.

Близнецы

Отсутствие стопроцентного понимания собственных целей и «хотелок» мешают женщинам-Близнецам обрести стабильные и длительные отношения. Их мнение постоянно меняется как напряжение в сети переменного тока и выход из сложившейся ситуации не маячит на горизонте.

Рак

Раки, находясь в постоянном страхе быть в очередной раз брошенными и обжечься, не дают мужчинам никакого шанса. Интуиция им подсказывает, что расстаться с поклонником нужно еще до того, как он сам «смоется». В результате представительницы этого знака зодиака не замечают, как теряют отличных потенциальных партнеров.

Лев

Страх лишиться контроля над ситуацией и утратить лидерские позиции движет женщинами, родившимися под знаком Льва. Они хотят всегда и везде быть во главе, не разделяя роль лидера с партнером. Только с правильным человеком они смогут выстроить достойные отношения и найти необходимый баланс.

Дева

Самокритичность Дев приводит к собственноручно устроенному саботажу в отношениях. Эти женщины почему-то уверены, что не заслуживают достойного ухажера и чистой любви. В результате они попросту не подпускают мужчин к себе и не дают им шансов.

Весы

Женщины-Весы испытывают опаску к потере «огонька» в отношениях в возлюбленным. По этой причине им проще оставаться в одиночестве, чем строить отношения и постоянно думать, как избежать конфликтов, понимая, что без взлетов и падений не обойтись.

Скорпион

Отсутствие доверия к мужчинам в принципе является довольно серьезным препятствием для представительниц этого астрологического символа. Нежелание и невозможность положиться на кого-либо другого лишают их возможности найти нужного человека. Научитесь наконец-то судить по действиям, а не по словам. Только тогда все пойдет как нельзя лучше.

Стрелец

Женщины-Стрельцы обожают путешествовать, делать то, что вздумается и не желают жить в ограничениях. Все потому, что они так решили. В отношениях они будто связаны по рукам и ногам. Им невдомек, что любовь ни в чем их не ущемляет.

Козерог

Собственные цели на переднем плане не позволяют женщинам-Козерогам сконцентрироваться на достижении гармонии во взаимоотношениях с мужчинами. Представительницы этого знака зодиака считают, что привязанность к человеку нарушит цели и задачи, которые они выстроили перед собой.

Водолей

Водолеи не дают волю чувствам и боятся выставлять их напоказ. Женщины, родившиеся под этим астрологическим символом, опасаются реакции партнера и страшатся отказа. Именно по этой причине они держат все в себе и ведут себя при потенциальном избраннике довольно индифферентно.

Рыбы

Патологическая потребность видеть искренность чувств мужчины не дает женщинам-Рыбам полноценно насладиться отношениями. Они находятся в постоянном поиске того, кто примет их со всеми нюансами и воздаст не меньше, чем получает. Чтобы обрести истинную, по их мнению, любовь, эти представительницы прекрасного пола готовы тратить кучу времени и распознавать — она ли это на самом деле.

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