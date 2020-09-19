Неизвестный снес двух девушек на зебре в Петрозаводске — видео момента
Пострадавшие погибли на месте.
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Фото, видео: ВКонтакте / Алексей Халапайнен
Шокирующее ДТП произошло в ночь с 18 на 19 сентября в Петрозаводске. На пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой неизвестный на внедорожнике снес двух девушек, переходящих улицу.
Как видно на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, автомобиль, двигавшийся, предположительно, на зеленый сигнал светофора, приблизился к зебре, не снизив скорость. В это время по пешеходному переходу шли две девушки. От удара чудовищной силы их отбросило на много метров вперед. Известно, что пострадавшие погибли на месте.
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