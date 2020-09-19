«Из одежды только носки»: пикантный снимок Тани Терешиной рассмешил фанатов
Сексуальный образ певицы заставил поклонников поучаствовать в «юмористической битве» в комментариях.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Певица Татьяна Терешина часто демонстрирует поклонникам в Instagram свое стройное тело, но последний снимок вызвал у аудитории реакцию, которую она вряд ли ожидала.
Девушка поинтересовалась у фанатов, как проходит их день и поделилась, что пьет молочный улун, глядя на дождь за окном. Мысли Татьяна решила действительно сопроводить фотографией у окна, но в довольна странном виде.
41-летняя Терешина позировала перед камерой обнаженной, прикрывая тело лишь белоснежным одеялом. Из одежды на звезде не было ничего, кроме вязаных носков, что и стало поводом для шуток в комментариях.
«Главное, что ноги не замерзли»
«Холод собачий и носки шерстяные»
«В таком виде можно и зимовать!» — иронизировали фолловеры.
Снимки в микроблоге девушки нередко подвергаются критике со стороны пользователей социальной сети. На фоне публикации Терешиной фото с сыном даже разгорелся скандал. Юзеры обвинили мать в ретушировании внешности мальчика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Терешина обнажилась в душе и замотивировала фанатов.
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