«Из одежды только носки»: пикантный снимок Тани Терешиной рассмешил фанатов

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Татьяна Меркер
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Сексуальный образ певицы заставил поклонников поучаствовать в «юмористической битве» в комментариях.

Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Певица Татьяна Терешина часто демонстрирует поклонникам в Instagram свое стройное тело, но последний снимок вызвал у аудитории реакцию, которую она вряд ли ожидала.

Девушка поинтересовалась у фанатов, как проходит их день и поделилась, что пьет молочный улун, глядя на дождь за окном. Мысли Татьяна решила действительно сопроводить фотографией у окна, но в довольна странном виде.

tanya_tereshina

41-летняя Терешина позировала перед камерой обнаженной, прикрывая тело лишь белоснежным одеялом. Из одежды на звезде не было ничего, кроме вязаных носков, что и стало поводом для шуток в комментариях.

«Главное, что ноги не замерзли»

«Холод собачий и носки шерстяные»

«В таком виде можно и зимовать!» — иронизировали фолловеры.

Снимки в микроблоге девушки нередко подвергаются критике со стороны пользователей социальной сети. На фоне публикации Терешиной фото с сыном даже разгорелся скандал. Юзеры обвинили мать в ретушировании внешности мальчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Терешина обнажилась в душе и замотивировала фанатов.

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