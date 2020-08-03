«Себе увеличивать надоело»: Терешина об обвинениях в ретушировании внешности сына на фото

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Алиса Старжевская
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Фолловеры заподозрили, что экс-солистка Hi-Fi «увеличивает» на снимках глаза своего ребенка.

Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Бывшая участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина нередко подвергается критике со стороны пользователей всемирной сети — преимущественно женщин. К примеру, фолловеры подозревают, что любящая мать на снимках якобы «увеличивает» сыну глаза в фотошопе. Певица ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram.

«„Зачем вы увеличиваете глаза ребенку?», «это ужасно, как базедова болезнь», — процитировала Терешина самые популярные комментарии в адрес младшего ребенка. — Ну, нравится мне увеличивать. Себе увеличивать надоело, на сыне отрываюсь».

Instagram @tanya_tereshina

Певица написала, что у всей ее семьи не глаза, а «пуговки», и поклонницы звезды сразу пришли поддержать ее в комментариях.

«У всех детей большие глаза»;

«У меня раньше спрашивали, зачем я крашу ребенку волосы»;

«Жаль, что некоторым невозможно мозг увеличить»;

«Наикрасивейшие глаза! Космос!» — написали они.

Младший сын Татьяны Терешиной с необычным именем Арсений-Остап появился на свет в 2019 году от ее молодого супруга Олега Курбатова. Родители долгое время прятали лицо малыша от фанатов.

5-tv.ru писал, как Татьяна Терешина показала фанатам красавицу-дочку.

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