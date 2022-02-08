И вкусно, и полезно: назван продукт, который защищает от коронавируса

Хорошо известная россиянам брусника, которую еще называют «царской ягодой», способна повысить защитные свойства организма и противостоять различным инфекциям. Об этом рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Специалист заявила, что бруснику можно назвать «русским суперфудом», который обладает массой полезных свойств и витаминов. В ягоде содержится витамины А, B, C, E, железо, магний и другие микроэлементы.

«Брусника — не что-то экзотическое, а знакомая с детства ягода. И в этом ее ценность. Испокон веков ее использовали как антибактериальное средство, налегали на нее в период авитаминоза», — поделилась с «Экспресс-газетой» Сергиенко.

По ее словам, с помощью брусники можно вылечить ангину, тонзиллит, продлить молодость и даже предотвратить онкологические заболевания. Этот продукт защищает от многих инфекций, в том числе от коронавируса.

Однако полезную ягоду нужно употреблять в умеренных количествах. Особенно тем, кто страдает от болезни почек, гипотонии, язвы желудка и холецистита.

Однако не стоит полагаться в противостоянии коронавирусу только на бруснику. Она подойдет в качестве средства профилактики, но не защитит от инфицирования. Специалисты продолжают утверждать: наиболее эффективным способом противостоять новому штамму «омикрон» и всем предыдущим остается вакцинация. В России сегодня для прививки можно выбрать один из пяти препаратов. Это «Спутник V» и его однофазный аналог «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также «Спутник М» — для подростков.

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