Мастерская управления «Сенеж» выпустила очередную группу слушателей программы «Наставничество»

В Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске в субботу состоялся торжественный выпуск очередной группы слушателей набора 2019 года флагманской программы «Наставничество». Она реализуется с 2018 года при поддержке Клуба Лидеров «Эльбрус» и является эффективным механизмом объединения, поддержки, развития и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В качестве наставников выступают победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». В этом году в программе участвовало 170 человек, которые были разделены на несколько групп, а всего за время существования программы «Наставничество» в ней приняли участие более 200 человек.

«Я сама являюсь наставником и для меня наставник — это человек, который может выслушать, это первое и главное условие. Немаловажным в работе наставника также являются мотивация, качества и ценности человека. Я рада, что у участников программы „Наставничество“ есть возможность отдавать опыт и знания и учиться, а это бесконечный и интересный путь», — сказала глава департамента кадровой политики Минэкономразвития России, победительница первого конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

В рамках программы «Лидеры России» помогают своим подопечным — лауреатам всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», студенческой олимпиады «Я — профессионал» и конкурса «Моя страна — моя Россия» — развивать свои профессиональные и личностные навыки, двигаться к достижению собственных целей.

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Подводя итоги обучения, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина отметила, что именно сейчас, в постковидное время, наставничество становится особенно актуально, поскольку увеличивается роль команд и проектов, в которых лидерство основано на принципах открытости, доверия, гибкости и взаимной поддержки. А через создание новых партнерских союзов — наставников и наставляемых — программа «Наставничество» повышает шансы на командный и личный успех.

«Со слушателями программы на установочных сессиях, которых было несколько в течение года, работали профессиональные бизнес-тренеры. Они рассказывали, как развивать себя как личность, строить карьеру и эффективные команды. После каждой такой сессии наставник продолжал работать со своим подопечным. Для молодых людей — это была помощь в развитии и принятии важных решений. Для наставников — возможность передать знания и опыт посредством тренерской работы или выступления, а порой воспитать потенциально интересного и сильного будущего сотрудника», — рассказала Мария Афонина.

По ее словам, в будущем планируется оценить работу каждого наставника и тем, кто хорошо зарекомендовал себя предложить пройти дополнительную подготовку и преподавать в рамках различных образовательных программ.

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Константин Слободяник работает в составе наставников нынешней группы выпускников. Он руководитель направления по работе с партнерами и наставниками департамента ключевых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его подопечная Полина Синтюрихина стала лидером уже двух международных проектов для крупных международных компаний и реализовала собственный социальный проект.

«Конечно, многие мои коллеги из программы „Лидеры России“ по жизни всегда занимаются наставничеством — они делятся опытом и знаниями. Но работа в программе это несколько иное — когда у тебя есть официальный статус наставника, ты начинаешь по-другому относится к взаимодействию с подопечным. Ты становишься более вовлеченным в его судьбу и более ответственным», — поделился Константин Слободяник.

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Руководитель программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» Мария Мирова добавила, что наставничество стимулирует к развитию и подталкивает к новым целям не только подопечных, но и самих наставников.

«Кроме измеримых достижений, которых многие участники программы достигли — устройство на работу, развитие карьеры, достижение своих конкретных целей, они отмечают и те качественные изменения, которые произошли в сознании и мировоззрении. Например, один из наставников написал в отзывах по результатам работы в программе, что «смог начать несколько крупных проектов просто из-за чувства ответственности перед своим наставляемым», — рассказала она.

Отбор участников в программу «Наставничество» 2020 года уже начался в сентябре. 100 наставников и такое же количество подопечных соберутся на первую установочную сессию 28 ноября. В рамках программы запланировано как дистанционное обучение, так и очные встречи в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Однако формат мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в стране. В новых потоках программы наставниками выступят не только финалисты и победители конкурса «Лидеры России», но и еще двух проектов президентской платформы — «Цифровой прорыв» и «Учитель будущего». Участники всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», которым будет предложено войти в программу «Наставничество», — это победители 2019 года и те, кто станет финалистами конкурса этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о завершении суперфинала конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 300 финалистов получили гранты на обучение — по миллиону рублей каждый, а 106 триумфаторов вошли в «золотой кадровый резерв страны».