🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 сентября, растущая Луна в знаке Весов напомнит каждому из знаков зодиака о медитации, любви и внутренней тишине. Пришло время обратить внимание на драгоценности, которые спрятаны внутри каждого из нас.

♈ Овен

Овны, пустоту внутри вас не сможет никто восполнить, кроме вас самих. Поищите свое «Я». Прекратите жаловаться, что что-то не получается. Начните действовать с привычным для вас напором. Обратите внимание на то, что выстраивается вокруг вас. Это поможет реализовать желаемое.

Космический совет: посвятите себя внутренней работе.

♉ Телец

Тельцы, вы были так близки к достижению своей цели, но почему-то не сделали последнего шага. Что помешало? Ваша собственная неуверенность? Пора разобраться с этим. Многие из вас захотят начать собственный проект или бизнес. Верьте, деньги и необходимые знания придут в нужное для вас время.

Космический совет: пора действовать и избавиться от неуверенности.

♊ Близнецы

Близнецы, ваше эго встало твердо между вами и воплощением вашей мечты. Звезды рекомендуют обратиться к все же к здравому чувству гордости и готовности выслушать точку зрения другого человека. Помните, с людьми надо работать и вести диалог. При этом многие зауважают вас, заметив дисциплинированность и сосредоточенность в делах.

Космический совет: рекомендуется здоровое чувство гордости.

♋ Рак

Раки, когда ваши расходы начинают превышать ваши доходы, начинаются проблемы. Пора пересмотреть финансы. Не стесняйтесь просить о помощи. Помните, в этом нет ничего постыдного. К слову, без паники, временное облегчение от финансового хаоса вам принесут неожиданные источники дохода.

Космический совет: попросите помощи там, где вам нужно.

♌ Лев