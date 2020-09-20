Филипп Киркоров чуть было не упрекнул своего коллегу Николая Баскова за то, что тот «оправдывается» за клип, записанный в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее на Facebook был опубликован комментарий якобы от имени Золотого голоса России, в котором он на нечитабельном русском языке объясняет, почему участвовал в записи ролика. Сам Николай Басков на своей странице в Instagram поспешил предупредить своих подписчиков, что сообщение появилось в сети с фейкового аккаунта, а он к данному тексту не причастен.

«Это не мой Twitter и Facebook! Уважаемые СМИ! Прежде, чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта, а не строчите высказывания с фейк-аккаунтов», — гневно написал певец.

Instagram @nikolaibaskov

Судя по всему, такое объяснение «реального» Николая Баскова успокоило Киркорова, который поначалу даже собирался «пожурить» коллегу за «оправдательные» слова на Facebook.

«Только хотел написать тебе: „А не сошел ли ты с ума, дорогой мой Друг, бисер метать и оправдываться?"»— написал поп-король.

Как ранее писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров и Николай Басков вместе с другими российскими и белорусскими исполнителями записали совместную песню «Любимую не отдают» в поддержку Лукашенко. Название песни является цитатой из обращения белорусского лидера к народу 4 августа.