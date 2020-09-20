«Не сошел ли ты с ума?» — Киркоров об «оправданиях» Баскова за клип в поддержку Лукашенко
Ранее в сети появилось сообщение от имени Золотого голоса России с большим количеством грамматических ошибок.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Филипп Киркоров чуть было не упрекнул своего коллегу Николая Баскова за то, что тот «оправдывается» за клип, записанный в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее на Facebook был опубликован комментарий якобы от имени Золотого голоса России, в котором он на нечитабельном русском языке объясняет, почему участвовал в записи ролика. Сам Николай Басков на своей странице в Instagram поспешил предупредить своих подписчиков, что сообщение появилось в сети с фейкового аккаунта, а он к данному тексту не причастен.
«Это не мой Twitter и Facebook! Уважаемые СМИ! Прежде, чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта, а не строчите высказывания с фейк-аккаунтов», — гневно написал певец.
Судя по всему, такое объяснение «реального» Николая Баскова успокоило Киркорова, который поначалу даже собирался «пожурить» коллегу за «оправдательные» слова на Facebook.
«Только хотел написать тебе: „А не сошел ли ты с ума, дорогой мой Друг, бисер метать и оправдываться?"»— написал поп-король.
Как ранее писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров и Николай Басков вместе с другими российскими и белорусскими исполнителями записали совместную песню «Любимую не отдают» в поддержку Лукашенко. Название песни является цитатой из обращения белорусского лидера к народу 4 августа.
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