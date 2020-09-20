Какие наши годы! Как звездам удается продлить себе духовную молодость

Пока одни звезды перебарщивают с пластикой, другим удается оставаться молодыми без вмешательства хирурга. Что они делают, чтобы стареть со вкусом, сохраняя бодрость и энергию?

Ирина Алферова

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Алферова убеждена, что для красивого старения важен внутренний настрой. Ведь в молодости все хорошенькие, бодрые и жизнерадостные, но постепенно многие дурнеют. Правильно выстроенные взаимоотношения помогут этого избежать.

«Если человек светлый, то он и с годами прекрасен», — поделилась мудростью актриса.

ТАСС / Бабушкин Андрей

Ирина Антонова

Искусствовед и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова не любит лгать самой себе и советует не делать этого другим. Только так можно сохранить энергию, бодрость, красоту до самых глубоких седин (Ирине Антоновой 98 лет — Прим. ред.). В противном случае внешность начинает меняться под воздействием дурного настроения и взглядов на жизнь.

«То, как выглядит в старости лицо, — отображение образа мыслей, — подметила она.

Известия / Михаил Терещенко

Елена Драпеко

Актриса из фильма «А зори здесь тихие» Елена Драпеко полагает, что лучше просто не думать о дате рождения в паспорте. Она не зацикливается на цифрах и считает это причиной своего хорошего самочувствия и моложавого внешнего вида. А если хочется погрустить, она отвлекает себя изучением иностранных языков. Это помогает отвлечься и тренирует ум, пишет «Аргументы и факты».

«Когда ты годов своих не замечаешь, болеть некогда, да и не хочется, — сказала она. — И лучше думать о чужих проблемах, чем о своих, это тоже очень лечит и не дает стареть».

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Зинаида Кириенко

Исполнительница роли Натальи в «Тихом доме» Зинаида Кириенко советует молодому поколению быть ближе к земле. Она поняла для себя, что в любом времени года, как и в жизни, есть свое очарование. Даже появившиеся с возрастом болезни она замечает меньше, когда наблюдает за красотой окружающей природы.

«Она всегда дарит силы», — уверена Кириенко.

ТАСС / Карпухин Сергей

Ирина Грибулина

Композитор и поэтесса Ирина Грибулина не одобряет увлечения пластической хирургией. Вместо этого она советует найти себе увлекательное занятие. В своей жизни она не раз убеждалась, что увлеченность профессией или хобби сильно молодит людей. Особенно это касается тех, кто давно перестал понимать, чего хочет от жизни.

«Когда у человека это есть, то у него глаз горит и в 80 лет!» — убеждена Грибулина.

Instagram @gribulinairina

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