«Фотошоп»: фанаты перестали понимать возраст Бочкаревой
Звезда «Счастливы вместе» не скрывает увлечения омолаживающими процедурами.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Поклонники актрисы Натальи Бочкаревой не смогли понять, сколько лет артистке на новом фото на ее странице в Instagram. Моложавую звезду сериала «Счастливы вместе» обсудили и ее фанаты, и хейтеры.
Бочкарева выложила снимок с новой прической, поделившись с подписчиками радостью от возвращения возможности ухаживать за собой у профессионалов своего дела.
«Наконец-то можно выдохнуть и сходить в салон!» — написала она под фото.
Однако фолловеров привлекли не идеально гладкие волосы и не элегантный макияж звезды. Они подметили, что увлечение «уколами красоты» дало свои результаты. Однако не смогли определиться, хорошо это или плохо.
«Я сейчас по фотке угадаю ваш возраст. Ммм, 20!»;
«Фотошоп!»;
«Вы будто ребенок. Это ненормально. Вас же теперь не узнать. 40 лет — это прекрасный возраст, перестаньте его бояться»;
«Вы как всегда прекрасны», — на разный лад оценили они преображение Бочкаревой.
Актриса отвечать ни сторонникам, ни противникам салонных процедур не стала. Она не скрывает своей любви к таким манипуляциям, и это можно понять. Когда она начала сниматься в «Счастливы вместе», никто не верил, что Наталье всего 26 лет. А теперь ждут от нее соответствия биологическому возрасту.
Наталья же в последнее время открыла для себя и чудеса правильного макияжа. Теперь благодаря правильной туши она получила пушистые ресницы и томный взгляд, а губы «увеличила» за счет нужного оттенка помада, пишут «Дни.ру».
Среди дискуссий по поводу внешнего вида актрисы затесался и традиционный комментарий фаната сериала про семейство Букиных. Без подобных сообщений не обходится ни один пост Бочкаревой.
«А мне вы больше нравились в образе Даши Букиной…», — написали ей.
Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год. Именно он принес настоящую славу актрисе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал пикантную историю по воспоминаниям Натальи Бочкаревой.
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