«Фотошоп»: фанаты перестали понимать возраст Бочкаревой

Поклонники актрисы Натальи Бочкаревой не смогли понять, сколько лет артистке на новом фото на ее странице в Instagram. Моложавую звезду сериала «Счастливы вместе» обсудили и ее фанаты, и хейтеры.

Бочкарева выложила снимок с новой прической, поделившись с подписчиками радостью от возвращения возможности ухаживать за собой у профессионалов своего дела.

«Наконец-то можно выдохнуть и сходить в салон!» — написала она под фото.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Однако фолловеров привлекли не идеально гладкие волосы и не элегантный макияж звезды. Они подметили, что увлечение «уколами красоты» дало свои результаты. Однако не смогли определиться, хорошо это или плохо.

«Я сейчас по фотке угадаю ваш возраст. Ммм, 20!»;

«Фотошоп!»;

«Вы будто ребенок. Это ненормально. Вас же теперь не узнать. 40 лет — это прекрасный возраст, перестаньте его бояться»;

«Вы как всегда прекрасны», — на разный лад оценили они преображение Бочкаревой.

Актриса отвечать ни сторонникам, ни противникам салонных процедур не стала. Она не скрывает своей любви к таким манипуляциям, и это можно понять. Когда она начала сниматься в «Счастливы вместе», никто не верил, что Наталье всего 26 лет. А теперь ждут от нее соответствия биологическому возрасту.

Наталья же в последнее время открыла для себя и чудеса правильного макияжа. Теперь благодаря правильной туши она получила пушистые ресницы и томный взгляд, а губы «увеличила» за счет нужного оттенка помада, пишут «Дни.ру».

Среди дискуссий по поводу внешнего вида актрисы затесался и традиционный комментарий фаната сериала про семейство Букиных. Без подобных сообщений не обходится ни один пост Бочкаревой.

«А мне вы больше нравились в образе Даши Букиной…», — написали ей.

Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год. Именно он принес настоящую славу актрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал пикантную историю по воспоминаниям Натальи Бочкаревой.