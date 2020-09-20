Шесть станций метро в центре Минска закрылись на вход и выход

В столице Белоруссии оппозиция вновь проводит протестные акции. В связи с этим администрация метрополитена была вынуждена закрыть несколько центральных станций метро на вход и выход, поезда проследуют их без остановок.

«В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Купаловская“, „Площадь Победы“, „Площадь Якуба Коласа“, „Немига“», — сообщили в пресс-службе минского метрополитена.

В связи с протестами, в центре города усилены меры безопасности. К гособъектам стянуты силовики и спецтехника, передали РИА Новости. Так, в район площади Государственного флага и Дворца независимости прибыла колонна бронированным машин, грузовики для перевозки личного состава внутренних войск и автобусы с бойцами ОМОН.

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