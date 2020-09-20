«Требую генетической экспертизы!» — Басков усомнился в отцовстве Петросяна
Малыш, которого назвали Ваганом, появился в семье 75-летнего юмориста и его молодой помощницы и супруги в марте.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Евгений Петросян отметил на уходящей неделе 75-летие. В свой день рождения юморист удивил публику, продемонстрировав шестимесячного сына, о рождении которого давно ходили слухи. Некоторые тут же предположили, что наследник Петросяна появился на свет с помощью суррогатной матери, но сам артист опроверг это, заявив, что малыша родила его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова. Впрочем, осталось еще много сомневающихся в том, что отцом ребенка действительно является Евгений Петросян. Певец Николай Басков, поздравляя коллегу по сцене, даже пошутил по этому поводу.
«Требую генетическую экспертизу!» — заявил он в одной из программ на федеральном канале.
Как отмечают «Дни.ру», сам 43-летний певец после развода со Светланой Шпигель больше так и не женился, хотя не раз говорил, что мечтает о счастливой семье. При этом слухи о романах Баскова появляются регулярно. В разное время ему приписывали близкие отношения с телеведущей Оксаной Федоровой, балериной Анастасией Волочковой и моделью Викторией Лопыревой.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о женщинах одного из самых завидных женихов российской эстрады.
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