Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени
По предварительной информации, повреждено две квартиры.
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Фото, видео: ВКонтакте @tyumentimes; YouTube / tyumen times
Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Тюмени. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по области, на месте работают спасатели и экстренные службы, проведена эвакуация жильцов.
«Повреждены три балкона и частично — две квартиры», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
По предварительной информации от Департамента здравоохранения Тюменской области, в результате ЧП пострадали два человека, одному помощь была оказана на месте, второго госпитализировали с термическими ожогами.
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