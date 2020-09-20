Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Тюмени

Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в Тюмени. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по области, на месте работают спасатели и экстренные службы, проведена эвакуация жильцов.

«Повреждены три балкона и частично — две квартиры», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

По предварительной информации от Департамента здравоохранения Тюменской области, в результате ЧП пострадали два человека, одному помощь была оказана на месте, второго госпитализировали с термическими ожогами.