Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
Отпущенному после «пьяной» аварии 33-летнему Максиму Резунову грозит уголовное дело.
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Фото, видео: vk.com/secret_32
Пострадавший в ДТП с участием Максима Резунова, сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, скончался. Об этом сообщают источники 5-tv.ru со ссылкой на сестру жертвы «пьяной» аварии.
Врачи не смогли спасти 35-летнего водителя Toyota. Его травмы оказались не совместимыми с жизнью. Ранее его родственница сообщила, что после случившегося мужчина впал в кому.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении Резунова-младшего.
Как писал 5-tv.ru, смертельное ДТП произошло в центре Брянска ночью 18 сентября. Автомобиль 33-летнего Резунова Volkswagen Touareg врезался в две машины. Помимо водителя Toyota пострадали шестилетняя девочка и женщина. По словам очевидцев, Резунов был сильно пьян. Известно, что молодой человек работает госслужащим. Жители города утверждают, что прежде он несколько раз привлекался за езду в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября состоялся суд по делу наследника вице-губернатора. Его лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева рассказала о состоянии родственника, пострадавшего в ДТП с сыном брянского чиновника.
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