Намек на Петросяна? Брухунова озадачила пользователей философским постом

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Карина Бернтгольц
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В разделе сторис в Instagram возлюбленная юмориста поделилась мудрыми мыслями об отношениях.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова неоднократно вступала в словесные перепалки с хейтерами. Подписчики критиковали даму сердца артиста за безвкусно подобранный наряд, осуждали за нелюбовь к российским курортам, а накануне высказали свое возмущение, увидев фотографию Брухуновой с коляской. Многие до сих пор не могут поверить, что она подарила Петросяну ребенка.

Впрочем, Татьяна реагирует на замечания фолловеров довольно философски. На фоне всех слухов и пересудов возлюбленная юмориста опубликовала в разделе сторис в Instagram одно из мудрых высказываний Андрея Кончаловского.

«Выбирайте людей, которые делают вас лучше», — отметил он.

Вероятно, Брухунову зацепили слова режиссера, и она решила поделиться мыслями с поклонниками. Некоторые из фанатов решили, что в этом посте однозначно есть отсылка к Петросяну.

Instagram @bruhunova

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова призналась, что в семье маленького Вагана Евгеньевича Петросяна называют Вагашей.

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