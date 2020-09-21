Намек на Петросяна? Брухунова озадачила пользователей философским постом
В разделе сторис в Instagram возлюбленная юмориста поделилась мудрыми мыслями об отношениях.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова неоднократно вступала в словесные перепалки с хейтерами. Подписчики критиковали даму сердца артиста за безвкусно подобранный наряд, осуждали за нелюбовь к российским курортам, а накануне высказали свое возмущение, увидев фотографию Брухуновой с коляской. Многие до сих пор не могут поверить, что она подарила Петросяну ребенка.
Впрочем, Татьяна реагирует на замечания фолловеров довольно философски. На фоне всех слухов и пересудов возлюбленная юмориста опубликовала в разделе сторис в Instagram одно из мудрых высказываний Андрея Кончаловского.
«Выбирайте людей, которые делают вас лучше», — отметил он.
Вероятно, Брухунову зацепили слова режиссера, и она решила поделиться мыслями с поклонниками. Некоторые из фанатов решили, что в этом посте однозначно есть отсылка к Петросяну.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова призналась, что в семье маленького Вагана Евгеньевича Петросяна называют Вагашей.
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