«Как с новой сумочкой»: пользователей возмутило идиллическое фото жены Петросяна с коляской

Молодая супруга Евгения Петросяна, которая еще совсем недавно пресекала все вопросы о личной жизни и называла их «хамством», уже несколько дней подряд с удовольствием делится в соцсетях подробностями своей беременности и материнства. Такая перемена в Instagram-аккаунте Татьяны Брухуновой произошла после того, как в свой 75-й день рождения юморист опубликовал снимок сына Вагана, которого Татьяна родила в марте.

Молодая мама уже успела рассказать своим подписчикам, как протекала беременность и как ей удалось скрыть ее от публики и папарацци. А теперь жена Петросяна поделилась идиллическими фотографиями прогулки с коляской по парку у Новодевичьего монастыря в Москве.

«Воскресные прогулки теперь такие», — подписала фото Брухунова.

Instagram @bruhunova

На снимке Татьяна в черных брюках и водолазке под широким сером пальто «в елочку», в больших темных очках и шляпе мужского фасона везет перед собой черную коляску. Подписчики Брухуновой в комментариях поздравляют супругов с рождением ребенка и активно делятся своим опытом прогулок с младенцами. Многие отмечают, что новая роль очень к лицу Татьяне.

«Вы невероятно стильная мама».

«Спасибо, что делитесь частичкой счастья».

«Это самые прекрасные прогулки».

«Очень красивые снимки, вам очень идет эта шляпка и стильная коляска», — пишут фанаты.

Однако некоторых пользователей внезапная откровенность супруги и помощницы юмориста насторожила и даже возмутила.

«Ну правда, просто интересно, вы родили несколько месяцев назад, постоянно в это время тусили прилюдно, демонстрировали сумочки, луки… Кто-то в это время заботился о грудничке, прошло время, когда можно отлучить от сиси, и вуаля, милая Татьяна — мама! Фото как с новой сумочкой», — заметила одна из подписчиц.

Счастливая мама тут же вступила в перепалку.

«Запомните: Вы видите только то, что я хочу показать. Слово „тусила“ глупо! Если в кадре нет ребенка или коляски, это не значит, что его нет рядом со мной», — написала Брухунова.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова призналась, что в семье маленького Вагана Евгеньевича Петросяна называют Вагашей.