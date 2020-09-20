«Как с новой сумочкой»: пользователей возмутило идиллическое фото жены Петросяна с коляской
Татьяна Брухунова, еще недавно пресекавшая все вопросы о личной жизни, продолжает делиться подробностями своего материнства.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Молодая супруга Евгения Петросяна, которая еще совсем недавно пресекала все вопросы о личной жизни и называла их «хамством», уже несколько дней подряд с удовольствием делится в соцсетях подробностями своей беременности и материнства. Такая перемена в Instagram-аккаунте Татьяны Брухуновой произошла после того, как в свой 75-й день рождения юморист опубликовал снимок сына Вагана, которого Татьяна родила в марте.
Молодая мама уже успела рассказать своим подписчикам, как протекала беременность и как ей удалось скрыть ее от публики и папарацци. А теперь жена Петросяна поделилась идиллическими фотографиями прогулки с коляской по парку у Новодевичьего монастыря в Москве.
«Воскресные прогулки теперь такие», — подписала фото Брухунова.
На снимке Татьяна в черных брюках и водолазке под широким сером пальто «в елочку», в больших темных очках и шляпе мужского фасона везет перед собой черную коляску. Подписчики Брухуновой в комментариях поздравляют супругов с рождением ребенка и активно делятся своим опытом прогулок с младенцами. Многие отмечают, что новая роль очень к лицу Татьяне.
«Вы невероятно стильная мама».
«Спасибо, что делитесь частичкой счастья».
«Это самые прекрасные прогулки».
«Очень красивые снимки, вам очень идет эта шляпка и стильная коляска», — пишут фанаты.
Однако некоторых пользователей внезапная откровенность супруги и помощницы юмориста насторожила и даже возмутила.
«Ну правда, просто интересно, вы родили несколько месяцев назад, постоянно в это время тусили прилюдно, демонстрировали сумочки, луки… Кто-то в это время заботился о грудничке, прошло время, когда можно отлучить от сиси, и вуаля, милая Татьяна — мама! Фото как с новой сумочкой», — заметила одна из подписчиц.
Счастливая мама тут же вступила в перепалку.
«Запомните: Вы видите только то, что я хочу показать. Слово „тусила“ глупо! Если в кадре нет ребенка или коляски, это не значит, что его нет рядом со мной», — написала Брухунова.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова призналась, что в семье маленького Вагана Евгеньевича Петросяна называют Вагашей.
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