По факту хлопка газа в жилом доме в Тюмени проводится проверка

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В результате инцидента пострадали два человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилом доме в Тюмени. В пятиэтажке частично повреждены две квартиры и три балкона. Спасатели эвакуировали из здания 75 человек. Им активно помогали соседи. Рискуя собственными жизнями, они вытаскивали жильцов дома из-под завалов.

Один из жильцов попал в больницу с термическим ожогом. Еще одному пострадавшему помощь оказали на месте. Остальных людей временно разместили в местной гостинице. В доме всю ночь работают экстренные службы. По предварительным данным, в одной из квартир рванул газовый баллон. Пожара за взрывом не последовало.

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