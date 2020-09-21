По факту хлопка газа в жилом доме в Тюмени проводится проверка
В результате инцидента пострадали два человека.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилом доме в Тюмени. В пятиэтажке частично повреждены две квартиры и три балкона. Спасатели эвакуировали из здания 75 человек. Им активно помогали соседи. Рискуя собственными жизнями, они вытаскивали жильцов дома из-под завалов.
Один из жильцов попал в больницу с термическим ожогом. Еще одному пострадавшему помощь оказали на месте. Остальных людей временно разместили в местной гостинице. В доме всю ночь работают экстренные службы. По предварительным данным, в одной из квартир рванул газовый баллон. Пожара за взрывом не последовало.
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