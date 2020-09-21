Видео: Сотня сотрудников МЧС на вертолетах и бульдозерах тушит пожары в Магаданской области

В Магаданской области природный пожар приближается к поселку Сокол. Всего в регионе действуют семь очагов. Практически полностью выгорел мыс Нюкля - это любимое место отдыха жителей побережья Колымы. Магаданцы выкладывают ролики с полыхающими лесами, в комментариях рассказывают, что от огня бегут животные. В поселениях видели спасающихся медведей.

Спасатели считают причиной возникновения пожаров неосторожное поведение местных жителей и туристов - они выезжают на природу, жгут костры. Ситуация на контроле у региональной прокуратуры, там начали проверку действий чиновников. Леса на территории области тушит сотня специалистов лесоохраны и МЧС. Работают вертолеты, бульдозеры и другая техника.