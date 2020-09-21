Рекорд «Белых лебедей»: Ту-160 облетели почти весь земной шар

Российские бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета. Два экипажа дальней авиации преодолели 20 тысяч километров за 25 часов. Они взлетели и приземлились на аэродроме Энгельс.

Во время полета пришлось три раза дозаправиться прямо в воздухе. Полет сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков прошел над нейтральными водами двух океанов и пяти морей. Периодически российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств. Хотя полет прошел в строгом соответствии со всеми международными правилами.

«Пролетали над Северным Ледовитым океаном, над Карским, Восточно-Сибирским, Чукотским, Беринговым морем. Поэтому много таких событий. Именно постоянно работа. Прохлаждаться не приходилось. Поэтому работали все эти сутки», — рассказывает командир 22-й тяжелой бомбардировочной донбасской краснознаменной авиационной дивизии Олег Пчела.

Предыдущий подобный рекорд был установлен десять лет назад тоже бомбардировщиками Ту-160. Тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.