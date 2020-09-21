Рекорд «Белых лебедей»: Ту-160 облетели почти весь земной шар

Эфирная новость 53

Два экипажа дальней авиации преодолели 20 тысяч километров за 25 часов.

Фото, видео: ТАСС / VLADIMIR ASTAPKOVICH / HOST PHOTO AGENCY / POOL, 5-tv.ru

Российские бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета. Два экипажа дальней авиации преодолели 20 тысяч километров за 25 часов. Они взлетели и приземлились на аэродроме Энгельс.

Во время полета пришлось три раза дозаправиться прямо в воздухе. Полет сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков прошел над нейтральными водами двух океанов и пяти морей. Периодически российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств. Хотя полет прошел в строгом соответствии со всеми международными правилами.

«Пролетали над Северным Ледовитым океаном, над Карским, Восточно-Сибирским, Чукотским, Беринговым морем. Поэтому много таких событий. Именно постоянно работа. Прохлаждаться не приходилось. Поэтому работали все эти сутки», — рассказывает командир 22-й тяжелой бомбардировочной донбасской краснознаменной авиационной дивизии Олег Пчела.

Предыдущий подобный рекорд был установлен десять лет назад тоже бомбардировщиками Ту-160. Тогда они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
«Они хотели этого добиться?»: Матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой
13:42
Первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал в Москве
13:23
Российских туристов в Таиланде пугают штрафами и арестами из-за нового закона
13:08
Легкомоторный самолет рухнул в Ханты-Мансийском автономном округе
13:04
«Белые каски» готовят в Сирии новую провокацию с химоружием
12:59
Врач-невролог развеяла заблуждения о болезни Альцгеймера

Сейчас читают

Алеся Кафельникова закрутила роман с бывшим женихом Ходченковой
«Как с новой сумочкой»: пользователей возмутило идиллическое фото жены Петросяна с коляской
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок