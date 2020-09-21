Почему с аптечных полок пропали препараты для лечения артрита?
Россияне стали жаловаться, что сразу три важнейших лекарства для лечения ревматических заболеваний сейчас невозможно приобрести.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Frank May, 5-tv.ru
Россияне, болеющие артритом, остались без лекарств. Из аптек страны пропали три важнейших препарата для лечения ревматических заболеваний. Поставки обещают возобновить, но только к следующему году.
Как выяснили «Известия», причиной внезапного дефицита препаратов стало сочетание сразу нескольких факторов. Это ограничения поставок импортного лекарства, связанные с короновирусом, банкротство одной из российских фармацевтических компаний, а также затянувшаяся процедура передачи лицензии на изготовление лекарств другой организации. Сегодня в России ревматическими заболеваниями страдают около 14 миллионов людей. Многие из них не могут получить необходимые лекарства уже полгода.
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