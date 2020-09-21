«Два перца»: Филипп Киркоров показал подписчикам редкий снимок с братом
Российский поп-король поздравил Благоя Филипова с днем рождения.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил редкий совместный архивный снимок со своим двоюродным братом — болгарским пианистом Благоем Филиповым. На черно-белом фото мальчики в шортах и гольфах позируют на фоне стены. Несложно догадаться, что «король» российской поп-сцены стоит справа.
Свою публикацию Филипп Киркоров приурочил ко дню рождения брата. Знаменитость трогательно поздравил Благоя Филипова на русском и болгарском языках.
«С днем рождения, брат! Люблю тебя всем сердцем! Да си ми жив и здрав на много години! (Будь жив и здоров еще много лет — в переводе с болгарского языка — Прим.ред.)», — написал Филипп Киркоров.
Подписчики 53-летнего певца в комментариях присоединились к поздравлениям. Для многих факт наличия брата у Филиппа Киркорова стал полной неожиданностью. Юзеры не стали скупиться на комплименты.
«Присоединяюсь к поздравлениям и очень приятно что вы, Филипп, делитесь такими классными фото. Здоровья вам и вашему брату!»
«Хорошо, когда есть брат! Счастья и здоровья вашим родным, мы вас любим!»
«А разве у него есть брат? Я не знала… Или это юмор?»
«Два перца»
«То чувство, когда первый раз услышала о брате! Поздравляю!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров прокомментировал «оправдания» Баскова за клип в поддержку Лукашенко.
Читайте также
67%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?