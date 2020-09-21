«Два перца»: Филипп Киркоров показал подписчикам редкий снимок с братом

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Василий Заика
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Российский поп-король поздравил Благоя Филипова с днем рождения.

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил редкий совместный архивный снимок со своим двоюродным братом — болгарским пианистом Благоем Филиповым. На черно-белом фото мальчики в шортах и гольфах позируют на фоне стены. Несложно догадаться, что «король» российской поп-сцены стоит справа.

Свою публикацию Филипп Киркоров приурочил ко дню рождения брата. Знаменитость трогательно поздравил Благоя Филипова на русском и болгарском языках.

«С днем рождения, брат! Люблю тебя всем сердцем! Да си ми жив и здрав на много години! (Будь жив и здоров еще много лет — в переводе с болгарского языка — Прим.ред.)», — написал Филипп Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Подписчики 53-летнего певца в комментариях присоединились к поздравлениям. Для многих факт наличия брата у Филиппа Киркорова стал полной неожиданностью. Юзеры не стали скупиться на комплименты.

«Присоединяюсь к поздравлениям и очень приятно что вы, Филипп, делитесь такими классными фото. Здоровья вам и вашему брату!»

«Хорошо, когда есть брат! Счастья и здоровья вашим родным, мы вас любим!»

«А разве у него есть брат? Я не знала… Или это юмор?»

«Два перца»

«То чувство, когда первый раз услышала о брате! Поздравляю!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров прокомментировал «оправдания» Баскова за клип в поддержку Лукашенко.

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