У участников шоу «Дом-2» Ангелины Монах и Степана Меньщикова в конце августа родилась дочь. Долгое время ее не показывали публике, а имя и вовсе скрывалась. Сразу стоит подчеркнуть, что оно оказалось неординарным. Ребенка семья решила назвать в честь отца.

«Всем привет! Хочу вам представить имя нашей со Степаном доченьки. Ее зовут Меньщикова Степания Степановна (Степаня, Паня, Стеня, Стенечка)», — написала мама малышки на своей странице Instargam.

К слову, для Ангелины это уже третий ребенок, а для шоумена — второй. Свой брак пара зарегистрировала уже на внушительном сроке беременности Монах.

Instagram @angelinathailand

Пользователи социальных сетей были потрясены таким удивительным и необычным выбором, а все свои мысли высказали в комментариях под фото малышки в платье. Мнение большинства неоднозначно. Кто-то с теплом поздравляет семью, а кто-то же наоборот считает, что такое имя девочке не подходит.

«Вырастет тетя Степа!»

«Бедная девочка…»

«Степания Степановна! Вы только вдумайтесь. На сете много красивых имен, зачем так издеваться над своими детьми», — написала автор одного из самых популярных комментариев под постом.

Ранее 5-tv.ru писал, почему имя сына Евгения Петросяна опасно для жизни. Все нюансы разъяснял опытный парапсихолог.