«Бедная девочка» — пользователей сети обескуражило странное имя дочери Степана Меньщикова
Родители малышки, построившие свою любовь на телепрокте «Дом-2», объяснили, почему сделали выбор в пользу необычного имени.
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Фото, видео: Instagram @angelinathailand
У участников шоу «Дом-2» Ангелины Монах и Степана Меньщикова в конце августа родилась дочь. Долгое время ее не показывали публике, а имя и вовсе скрывалась. Сразу стоит подчеркнуть, что оно оказалось неординарным. Ребенка семья решила назвать в честь отца.
«Всем привет! Хочу вам представить имя нашей со Степаном доченьки. Ее зовут Меньщикова Степания Степановна (Степаня, Паня, Стеня, Стенечка)», — написала мама малышки на своей странице Instargam.
К слову, для Ангелины это уже третий ребенок, а для шоумена — второй. Свой брак пара зарегистрировала уже на внушительном сроке беременности Монах.
Пользователи социальных сетей были потрясены таким удивительным и необычным выбором, а все свои мысли высказали в комментариях под фото малышки в платье. Мнение большинства неоднозначно. Кто-то с теплом поздравляет семью, а кто-то же наоборот считает, что такое имя девочке не подходит.
«Вырастет тетя Степа!»
«Бедная девочка…»
«Степания Степановна! Вы только вдумайтесь. На сете много красивых имен, зачем так издеваться над своими детьми», — написала автор одного из самых популярных комментариев под постом.
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