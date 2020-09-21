Режиссер сериала «Оптимисты» Попогребский попал в реанимацию

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Алиса Старжевская
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Звезду кинематографа госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой раной на голове и пневмонией.

Режиссер сериала «Оптимисты» Попогребский попал в реанимацию

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В столичной реанимации оказался известный кинорежиссер Алексей Попогребский, его привезли в медицинское учреждение еще в воскресенье, 20 сентября. Как стало известно 5-tv.ru, со слов самого 48-летнего мужчины, он был пьян, а все травмы получил после падения. Его доставили в Городскую клиническую больницу № 36 имени Иноземцева.

Врачи диагностировали у Попогребского сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, и, что удивительно, пневмонию. По факту его госпитализации проводится проверка.

Алексей Попогребский известен работой в качестве режиссера и сценариста над проектами «Простые вещи» и «Коктебель». В последние годы работал над сериалом «Оптимисты».

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