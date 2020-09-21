Режиссер Попогребский рассказал, при каких обстоятельствах попал в больницу

Известный российский режиссер Алексей Попогребский опроверг информацию о своей госпитализации. По его словам, ничего страшного не произошло, а в реанимации его и вовсе не было. Об этом он рассказал в беседе с «Интерфаксом».

«Я дома, работаю. Все нормально, у меня была ссадина, с которой мне пришлось съездить (в больницу) и наложить швы, но это вообще ерунда», — заявил сам Попогребский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер сериала «Оптимисты» Попогребский попал в реанимацию. Согласно имеющимся данным, в больницу его доставили пьяным, а доктора диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, и, что удивительно, пневмонию.

Алексей Попогребский известен работой в качестве режиссера и сценариста над проектами «Простые вещи» и «Коктебель». В последние годы трудился над сериалом «Оптимисты».