Более тысячи новых мест появится в детсадах четырех регионов России

Правительство направляет дополнительные средства на поддержку многодетных семей. Для ежемесячных выплат на третьего и последующих детей 36 регионов получат свыше двух с половиной миллиардов рублей.

Более 700 миллионов выделено на создание порядка тысячи мест в детских садах Башкирии, Красноярского и Ставропольского краев, а также Челябинской области. Помимо этого, Михаил Мишустин сообщил о льготной ипотеке для жителей Дальнего Востока.

«Прежде всего расширяется география ее применения для двух регионов — Магаданской области и Чукотского автономного округа. Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов. Сделать это нужно будет до конца 2021 года», — заявил премьер-министр.

Кроме того, правительство выделит один миллиард 700 миллионов рублей на первый этап строительства многофункционального медицинского центра в Тыве. Комплекс рассчитан на 200 мест. Люди смогут получить высококвалифицированную помощь.