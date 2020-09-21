Кадры госпитализации режиссера Алексея Попогребского с пробитой головой
48-летнего деятеля культуры доставили в клинику в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых запечатлена госпитализация известного российского режиссера Алексея Попогребского. По имеющейся информации, он попал в реанимацию с пробитой головой. Однако сам он опроверг сведения о госпитализации.
Несмотря на запутанность ситуации, восстановить картину событий все же можно по имеющейся в распоряжении 5-tv.ru записи. На ней видно, как врачи забирают знаменитость с места происшествия — ему уже оказана первая помощь, но видно, как рана кровоточит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер сериала «Оптимисты» Попогребский попал в больницу. Согласно имеющимся данным, в больницу его доставили пьяным, а доктора диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, и, что удивительно, пневмонию.
Алексей Попогребский известен работой в качестве режиссера и сценариста над проектами «Простые вещи» и «Коктебель». В последние годы трудился над сериалом «Оптимисты».
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