Кадры госпитализации режиссера Алексея Попогребского с пробитой головой

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых запечатлена госпитализация известного российского режиссера Алексея Попогребского. По имеющейся информации, он попал в реанимацию с пробитой головой. Однако сам он опроверг сведения о госпитализации.

Несмотря на запутанность ситуации, восстановить картину событий все же можно по имеющейся в распоряжении 5-tv.ru записи. На ней видно, как врачи забирают знаменитость с места происшествия — ему уже оказана первая помощь, но видно, как рана кровоточит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер сериала «Оптимисты» Попогребский попал в больницу. Согласно имеющимся данным, в больницу его доставили пьяным, а доктора диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, и, что удивительно, пневмонию.

Алексей Попогребский известен работой в качестве режиссера и сценариста над проектами «Простые вещи» и «Коктебель». В последние годы трудился над сериалом «Оптимисты».