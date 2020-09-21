Эмин Агаларов обручился спустя четыре месяца после развода?

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Татьяна Меркер
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Сердце певца могла занять дочерь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова.

Эмин Агаларов обручился спустя четыре месяца после развода?

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

В СМИ Азербайджана появилась информация о тайной помолвке певца и бизнесмена Эмина Агаларова.

Артисту приписывали романы с многими представительницами шоу-бизнеса, но завоевать его сердце смогла якобы ни кто-нибудь, а дочь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова. Не так давно артист даже выпустил новую песню под названием «Фатима».

Громкий развод Эмина с женой Аленой Гавриловой произошел всего четыре месяца назад. В браке 33-летняя красавица подарила ему дочь Афину. Несмотря на это пара распалась по причинам, которые до сих пор держатся в секрете. Сам Агаларов лишь заявлял, что они с Аленой расстались на хорошей ноте и договорились быть хорошими родителями для девочки.

Двоих сыновей музыканту родила первая супруга — дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, с которой они прожили в браке до 2015 года, также пара воспитывает удочеренную шестилетнюю Амину. Певцу удалось сохранить приятельские отношения с обеими экс-супругами, поэтому он может видеться с детьми, когда захочет.

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