Видео: в Подмосковье мать для отвода глаз катала мертвого младенца в коляске

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Молодцова Анна
Эксклюзив 16

Тело новорожденного малыша обнаружили на кладбище в Серпухове.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vikki Grant, 5-tv.ru

В подмосковном Серпухове следователи начали проверку после самовольного захоронения 20-летней матерью своего новорожденного сына на кладбище в деревне в нескольких километрах от города.

Как сообщили в местном МВД, тело младенца в люльке было обнаружено 19 сентября в свежей могиле. По словам родительницы, смерть малыша наступила в Москве, когда они гостили у родственников. Ребенок часто спал в одной кровати вместе с бабушкой и ее сожителем, и во время ночевки женщина случайно задавила ребенка. После этого было принято решение перевезти бездыханное тело в Московскую область и там тайно похоронить.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как мать тайком вышла с мертвым сыном в коляске из подъезда московского дома для того, чтобы перевезти его в Серпухов. На видео заметно, что действие совершается под покровом ночи, а провожает дочь ее мама, которая и нашла труп внука в кровати.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области, для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге нашли брошенного в коляске младенца.

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