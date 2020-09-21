Видео: в Подмосковье мать для отвода глаз катала мертвого младенца в коляске
Тело новорожденного малыша обнаружили на кладбище в Серпухове.
Закрыть
Смотрите также:
«Простое ДТП» с сыном брянского вице-губернатора обрастает новыми деталями
Трое детей пострадали в ДТП, когда 12-летний водитель иномарки протаранил отбойник
Видео: водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям в Подмосковье
Опасная крышка люка: как две семьи погибли в сливной яме под Воронежем
Петербуржец рассказал, как пакет с телом ребенка оказался в его квартире — видео
Кто несет ответственность за опасную детскую площадку?
В Сочи закроют все мини-зоопарки после гибели мальчика от лап медведя
Один человек погиб после жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье
Названа причина гибели пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем
Под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vikki Grant, 5-tv.ru
В подмосковном Серпухове следователи начали проверку после самовольного захоронения 20-летней матерью своего новорожденного сына на кладбище в деревне в нескольких километрах от города.
Как сообщили в местном МВД, тело младенца в люльке было обнаружено 19 сентября в свежей могиле. По словам родительницы, смерть малыша наступила в Москве, когда они гостили у родственников. Ребенок часто спал в одной кровати вместе с бабушкой и ее сожителем, и во время ночевки женщина случайно задавила ребенка. После этого было принято решение перевезти бездыханное тело в Московскую область и там тайно похоронить.
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как мать тайком вышла с мертвым сыном в коляске из подъезда московского дома для того, чтобы перевезти его в Серпухов. На видео заметно, что действие совершается под покровом ночи, а провожает дочь ее мама, которая и нашла труп внука в кровати.
Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области, для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге нашли брошенного в коляске младенца.
Читайте также
67%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?