«Только джинсы не снимай!» — Анна Хилькевич показала волосатую грудь
Звезда сериала «Универ» сделала неожиданный сюрприз своим поклонникам в честь 10-миллионного подписчика в Instagram.
Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Анна Хилькевич сделала неожиданный сюрприз поклонникам в честь появления десятимиллионного подписчика на своей странице в Instagram. В «юбилейном» ролике актриса заявила, что по такому случаю просто обязана «сделать приятное» своим фанатам и пообещала обнажить грудь. И обнажила. Но под джемпером показался мужской волосатый торс.
«Спасибо вам, мои любимые! Вы у меня самые крутые! PS: и да, я знаю, что вы любите меня и за юмор тоже», — подписала видео Хилькевич.
Поклонники Анны в целом юмор оценили, хотя и не все.
«Сейчас начнут предлагать эпиляцию».
«Это тело Артура что ли?»
«Что за разводка?! Я негодую!»
«Пожалуйста, только джинсы не снимай!»
«После этого стал обратно миллион…» — пишут в комментариях пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анна Хилькевич призналась, что решилась увеличить грудь после того, как ее еще в школе публично опозорил одноклассник.
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