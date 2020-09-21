Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Анна Хилькевич сделала неожиданный сюрприз поклонникам в честь появления десятимиллионного подписчика на своей странице в Instagram. В «юбилейном» ролике актриса заявила, что по такому случаю просто обязана «сделать приятное» своим фанатам и пообещала обнажить грудь. И обнажила. Но под джемпером показался мужской волосатый торс.

«Спасибо вам, мои любимые! Вы у меня самые крутые! PS: и да, я знаю, что вы любите меня и за юмор тоже», — подписала видео Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники Анны в целом юмор оценили, хотя и не все.

«Сейчас начнут предлагать эпиляцию».

«Это тело Артура что ли?»

«Что за разводка?! Я негодую!»

«Пожалуйста, только джинсы не снимай!»

«После этого стал обратно миллион…» — пишут в комментариях пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анна Хилькевич призналась, что решилась увеличить грудь после того, как ее еще в школе публично опозорил одноклассник.