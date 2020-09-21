Более 30 человек эвакуировали из Центрального НИИ туберкулеза в Москве из-за пожара

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Алиса Маркова
Срочная новость 9

По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже здания. О пострадавших сведения не поступали.

Более 30 человек эвакуировали из Центрального НИИ туберкулеза в Москве из-за пожара

Фото: ТАСС / Егор Алеев

35 человек эвакуировали из Центрального НИИ туберкулеза в Москве из-за пожара. Об этом стало известно 5-tv.ru. По предварительным данным, возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже здания на Яузской аллее, дом 2, строение 3. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным 5-tv.ru, возгорание на площади два квадратных метра было оперативно ликвидировано. О пострадавших информация не поступала.

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