Новорожденный малыш скончался в перинатальном центре Забайкалья

Новорожденный малыш скончался в перинатальном центре Забайкальской краевой клинической больницы. Как сообщают местные СМИ, беременность у матери малыша протекала без патологий, а роды у пациентки прошли 11 августа.

Медики уверяют, что младенец уже появился на свет без признаков жизни. Роженица, в свою очередь, утверждает обратное.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливают следователи. Региональный СК уже инициировал проверку по факту гибели новорожденного. Пролить свет на обстоятельства трагедии помогут результаты назначенной экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей и трое взрослых погибли, провалившись в сливную яму под Воронежем.