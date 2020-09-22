Мужчина умер после удара от возлюбленной в челюсть во время секса

Правоохранители в подмосковном Ногинске выясняют обстоятельства смерти 46-летнего мужчины, скончавшегося, по предварительным данным, в результате удара партнерши во время секса.

Как стало известно от источника в полиции телеканалу «360», сигнал стражи порядка получили из скорой помощи. Там рассказали, что в приемное отделение поступил мужчина — причиной его смерти врачи назвали кровоизлияние под оболочку головного мозга. Медики заключили, что погибшему был нанесен удар тупым предметом в челюсть.

Полицейские установили, что накануне мужчина был у своей возлюбленной. Во время секса она ударила его наотмашь локтем в голову. После полового акта пара уснула. Смерть партнера женщина констатировала уже утром.

В настоящий момент правоохранители задержали предполагаемую виновницу гибели мужчины. С ней проводятся следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербурженка умерла во время слишком жесткого секса.