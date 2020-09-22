Смог от лесных пожаров может накрыть отдельные районы Якутии

Как минимум восемь районов Якутии может накрыть смогом от лесных пожаров. По данным авиалесоохраны в регионе сейчас действует 27 очагов на площади больше тысячи гектаров.

О возможном задымлении спасатели предупредили жителей 19-ти населенных пунктов. Лабораторный мониторинг воздуха в Якутске уже выявил превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Якутия пока остается регионом, лидирующим по интенсивности и числу лесных пожаров. Кроме того, крупные очаги сейчас продолжают тушить в Магаданской области и Карачаево-Черкессии