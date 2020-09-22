Видео: почти триста китов оказались в смертельной ловушке в Австралии

Масштабную спасательную операцию проводят в эти минуты жители австралийского острова Тасмания. Обычным рыбакам и местным жителям пришлось присоединиться к группе ученых, чтобы спасти почти 300 китов.

Млекопитающие застряли на песчаной косе в одной из гаваней. По меньшей мере 25 особей уже погибли. Некоторые пытаются самостоятельно выбраться из ловушки, однако сдвинуться с места им удается лишь на несколько сантиметров.

Специалисты пока не понимают, как быстро помочь китам. В прибрежные воды они заплывали и раньше, но такое массовое скопление наблюдают впервые.