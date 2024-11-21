Стала известна дата открытия Собора Парижской Богоматери после пожара

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 49 0

Открытие собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года состоится 7 декабря

Открытие собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года состоится 7 декабря

Фото: www.globallookpress.com/Julia Naue

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Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Нотр-Дам де Пари был серьезно поврежден огнем в 2019 году.

Церемония открытия Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) состоится 7 декабря 2024 года. Об этом пишет журнал Canard Enchaîné.

На торжестве перед мировыми лидерами выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Известно, что церемония обойдется парижским властям в десять миллионов евро.

В Сеть просочились кадры, снятые внутри восстановленного собора. На них видно, что некоторые ремонтные работы все еще идут. Однако архиепископ Парижа Лоран Ульрих сообщил, что 7 декабря в соборе уже состоится богослужение и крестный ход.

Пожар в Нотр-Дам де Пари произошел вечером 15 апреля 2019 года, потушить его удалось только к следующему утру. Пламя уничтожило шпиль собора и крышу, а также часть внутреннего убранства.

По одной из версий, возгорание началось из-за ошибки во время реставрационных работ в храме. Огонь занялся на строительных лесах, а в самом соборе было много деревянных частей, что только ухудшило ситуацию.

Также следователи не исключают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Очаг возгорания был расположен в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Версию о поджоге исключили почти сразу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова объяснила отказ Папы Римского посещать Париж.

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери
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