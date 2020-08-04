В Париже приступили к восстановлению Собора Парижской Богоматери
Президент Франции требует восстановить уникальное сооружение за пять лет, однако специалисты считают, что на это уйдет в три раза больше.
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Фото, видео: РИА Новости / Жюльен Маттиа
В парижском Нотр-Даме началась реставрация знаменитого органа и витражей, которые пострадали при пожаре в прошлом году. Работа предстоит ювелирная — одна из главных исторических и культурных ценностей находится в катастрофическом состоянии. Все, что осталось, восстанавливают по крупицам.
Кристина Федорова о непростой эпохе возрождения.
Новая эпоха реставрации во Франции официально началась. Только уже не политическая, а архитектурная. Спустя год специалисты все-таки придумали, как подступиться к Нотр-Даму. И первым после страшного пожара собору обещали вернуть голос.
«Орган — это мощь собора, которая заставляет его камни жить и петь. Мы рассчитали сроки и планируем услышать его вновь в апреле 2024 года», — рассказывает о ходе реставрации генерал Жан-Луи Жоржелен.
Только на его разборку потребуется почти полгода. Пламя пощадило инструмент, к слову, самый большой в стране, но каждая из восьми тысяч его труб сейчас покрыта слоем копоти и ядовитой свинцовой пылью. Очистить их, сохранив орган в рабочем состоянии, поистине невероятный труд. Не менее сложная задача ждет другую группу реставраторов, которая возьмется за знаменитые и крайне капризные витражи.
Есть элементы, которым «термический шок» нанес сильный урон, их придется покрывать специальным клеем, но в целом витражу повезло, он действительно в хорошем состоянии.
Огонь пожирал символ Франции больше 12-ти часов, и клирики боялись, что потеряют главное сердце собора — его сокровищницу, где хранились все реликвии. Книги, ларцы с мощами, терновый венец Христа спасли, даже медного петуха позднее нашли под завалами, зато шпиль, а вместе с ним и крыша практически полностью разрушены.
Целый год ушел только на то, чтобы нарисовать эскизы, провести расчеты, и вообще оценить шансы после пожара, вообще вся конструкция Нотр-Дама настолько хрупкая, что может развалиться от любого неосторожного движения. Разбирать ее приходится буквально по кусочкам.
При том, что торопиться архитекторов вынуждает президент Эммануэль Макрон, который заковал их в жесткие временные рамки — потребовал ровно за пять лет вернуть прежний вид вообще всему собору.
Зато стремительными темпами штампуются проекты по так называемой модернизации Нотр-Дама. Чего только не предлагают архитекторы. И крышу из хрусталя, и новый эклектичный шпиль. Была идея спрятать весь собор под стеклянный купол, или вообще — разбить на нем огород.
Как на дрожжах пухнет и бюджет на реконструкцию. Изначально заложили около миллиарда евро. Но учитывая, то, что собор не был застрахован, а также результаты новых — более тщательных исследований и экспертиз масштаб становится все шире. Лишь по самым скромным меркам работы могут занять лет 15 и обойдутся в несколько десятков миллиардов евро.
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