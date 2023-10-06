Нотр-Дам де Пари планируют открыть в 2024 году

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Собор Парижской Богоматери должны окончательно отреставрировать в следующем году. Успеют ли до Олимпийских игр?

Нотр-Дам де Пари планируют открыть в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Одно из самых знаковых зданий для европейской культуры Собор Парижской Богоматери восстановят в 2024 году. Об этом стало известно изданию Bloomberg.

Президент Франции Эммануэль Макрон как раз планировал отстроить Нотр-Дам за пять лет. Но часть его цели все-таки провалилась. Вряд ли реконструкцию закончат до Олимпийских игр в Париже. Завершить ремонтные работы планируют 8 декабря 2024.

Если все будет успешно, то к концу этого года планируют закончить установку каркаса из массивных дубовых балок для шпиля. Механизм, по которому идет стройка, совмещает в себе современные и средневековые методы.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля 2019 года. Это происшествие стало настоящим шоком не только для Франции, но и для всего мира. В особенности — для католического сообщества. Многие французы до сих пор отправляют пожертвования на ремонт культурного наследия. Среди тех, кто борется за восстановление собора, огромное количество миллиардеров. Также над восстановлением трудились мастера из Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты из города на Неве вручную восстанавливают часы Нотр-Дам де Пари.

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери
22 дек
Петербургские мастера вручную восстанавливают часы Собора Нотр-Дам де Пари
22 дек
Без чертежей: Как мастера из Петербурга с французскими коллегами восстанавливают часы собора Нотр-Дам де Пари
22 сент
Во Франции восстановили первые статуи шпиля собора Нотр-Дам де Пари
4 авг
В Париже приступили к восстановлению Собора Парижской Богоматери
8 июн
Нотр-Дам-де-Пари освобождают от поврежденных пожаром строительных лесов
15 апр
Нотр-Дам-де-Пари: Что украл огонь у героя Гюго
10 апр
В соборе Парижской Богоматери провели торжественную службу
31 дек
Эксперты полагают, что Нотр-Дам де Пари нельзя полностью восстановить
26 дек
Настоятель Нотр-Дам-де-Пари предупредил о возможном обрушении собора
24 дек
Нотр-Дам де Пари впервые за 200 лет останется без рождественской службы
+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
100.49
0.81 106.01
1.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

21:55
«Это конченный персонаж»: Саша Стоун встал на защиту Вали Карнавал и унизил Шуру
21:49
Это мы смотрим: ТОП-5 латиноамериканских драм, которые могут вернуться на экраны
21:38
«Солнца не хватает»: как осень влияет на исполнителя IVAN
21:20
От серой мышки до серой крысы: скандалы и изменения Елены Зеленской
21:03
«Как вы противны в это время»»: Дибров рассказал о ссорах с женой
20:52
Глава Узбекистана Мирзиёев в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Инвалидность и овощи на огороде: как живет актер фильма «Обитаемый остров»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России