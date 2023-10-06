Нотр-Дам де Пари планируют открыть в 2024 году
Собор Парижской Богоматери должны окончательно отреставрировать в следующем году. Успеют ли до Олимпийских игр?
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Одно из самых знаковых зданий для европейской культуры Собор Парижской Богоматери восстановят в 2024 году. Об этом стало известно изданию Bloomberg.
Президент Франции Эммануэль Макрон как раз планировал отстроить Нотр-Дам за пять лет. Но часть его цели все-таки провалилась. Вряд ли реконструкцию закончат до Олимпийских игр в Париже. Завершить ремонтные работы планируют 8 декабря 2024.
Если все будет успешно, то к концу этого года планируют закончить установку каркаса из массивных дубовых балок для шпиля. Механизм, по которому идет стройка, совмещает в себе современные и средневековые методы.
Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля 2019 года. Это происшествие стало настоящим шоком не только для Франции, но и для всего мира. В особенности — для католического сообщества. Многие французы до сих пор отправляют пожертвования на ремонт культурного наследия. Среди тех, кто борется за восстановление собора, огромное количество миллиардеров. Также над восстановлением трудились мастера из Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты из города на Неве вручную восстанавливают часы Нотр-Дам де Пари.
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