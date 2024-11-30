В Париже впервые показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Завершена реставрация Собора Парижской Богоматери

Фото, видео: Reuters/STEPHANE DE SAKUTIN; Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Восстановление длилось пять с половиной лет.

За десять дней до открытия Собора Парижской Богоматери показали обновленный католический храм. Его приехал осмотреть президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Брижит, министр культуры Рашида Дати и мэр Парижа Анн Идальго.

Работы после пожара длились пять с половиной лет. За это время полностью восстановили рухнувший из-за возгорания 96-метровый шпиль собора. Флюгер в виде петуха заменили на новый. Его покрыли золотом, а внутрь поместили капсулы с именами всех, кто участвовал в восстановлении собора.

Также был заново отстроен неф и каркас, реконструированный с использованием средневековых технологий и двух тысяч тщательно отобранных дубов. При этом собор оснастили масштабной системой пожаротушения. Кроме того, обновили и интерьер собора: каменные стены и своды очистили от векового налета, и они стали светло-бежевыми. Также почистили колокола, сделали новые стулья и богослужебное убранство. Открытие запланировали на 7 декабря.

На восстановление собрали почти 850 миллионов пожертвований. В конце следующего года намерены начать обновлять паперть, а также площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема около собора.

К слову, пожар в Нотр-Дам де Пари произошел вечером 15 апреля 2019 года, потушить его удалось только к следующему утру. По одной из версий, возгорание началось из-за ошибки во время реставрационных работ в храме. Огонь занялся на строительных лесах, а в самом соборе было много деревянных частей, что только ухудшило ситуацию.

Также следователи не исключили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Очаг возгорания был расположен в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Версию о поджоге исключили почти сразу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Букингемский дворец закроют на три года.

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