Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в новостройках к концу года

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Василий Заика
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Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках превышает 80 тысяч рублей.

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в новостройках к концу года

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в новостройках к концу 2020 года. Согласно расчетам участников рынка недвижимости, стоимость жилья может увеличиться на 12-15%. В настоящее время в российских городах-миллионниках цена квадратного метра в «первичке» составляет 80,4 тысячи рублей.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в беседе с «Известиями» отметил, что стоимость жилья в регионах с начала года выросла на 5-8%.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — сказал Алексей Попов.

Эксперты констатируют, что ощутимый рост цен на жилье в РФ прослеживается на протяжении двух лет после перехода отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.

Управляющий партнер группы компаний «Основа» Олег Колченко уверен, что вышеуказанные изменения стали первопричиной сокращения жилья на рынке и снижения количества выданных разрешений на строительство. Вследствие чего отмечается рост стоимости квадратного метра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему могут упасть цены на жилье.

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