Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT рассказал, кому противопоказана прививка от коронавируса. По словам академика РАН, причиной отказа в вакцинации от COVID-19 станет наличие первичного иммунодефицита.

Несмотря на это, по словам иммунолога, аутоиммунные, ревматологические и онкологические заболевания не будут являться противопоказаниями.

«Ограничения (по вакцинации — Прим.ред.) могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами», — сказал Александр Караулов.

Ученый подчеркнул, что определяющими в данном вопросе станут рекомендации Минздрава, вынесенные по итогам заключительный фазы исследования препарата «Спутник V».

Александр Караулов добавил, что россиянам уже сейчас стоит сделать прививку от гриппа, а спустя четыре недели пройти вакцинацию от коронавируса. Иммунолог отметил, что российский препарат от COVID-19 предполагает две инъекции с разницей в 21 день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог заявил о своеобразном распространении COVID-19 в России.