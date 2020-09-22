А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола

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Валентин Черников
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Поклонники кинозвезды предположили, что 14-летняя Шайло передумала быть Джоном.

А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола

Фото: Zuma\TASS

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, считавшая себя мальчиком, вновь стала выглядеть как девочка. 14-летнюю Шайло заметили во время шоппинга в Западном Голливуде вместе с матерью и двумя сестрами. Фотографии папарацци появились в социальных сетях. На снимках наследница кинозвезд неожиданно для всех предстала с длинными волосами и в юбке. Эту часть гардероба она надела впервые за последние годы.

Поклонники актрисы понадеялись, что Шайло оставила идеи о смене пола. Не исключено, что она переросла период бунтарства и задумалась, нужны ли ей такие радикальные перемены как операция.

 
 
 
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Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinajolie___1975)

Прежде дочь Джоли и Питта одевалась исключительно как юноша, и дома просила называть себя Джоном. По информации западных СМИ, в прошлом году Шайло начала посещать клинику для гормонотерапии. Специальные препараты должны препятствовать ее половому созреванию как девушки, чтобы по достижении совершеннолетия она могла сменить пол.

 
 
 
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Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinajolie___1975)

Ранее 5-tv.ru писал, с кем на самом деле встречается Брэд Питт, и как на избранницу актера отреагировала Анжелина Джоли.

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