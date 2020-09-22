Эскортница опоила и «развела» москвича на 45 тысяч рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел на «блатхате» в районе Бирюлево.

Эскортница опоила и «развела» москвича на 45 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu

Жителя российской столицы опоили неизвестным веществом и «развели» на 45 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, испытывающий потребность в женском обществе 39-летний москвич вооружился гаджетом и зашел на сайт эскорт-услуг. Мужчина договорился о встрече с понравившейся девушкой и выехал на указанный адрес.

Приехав в притон, клиент оплатил по прейскуранту три тысячи рублей и начал предвкушать более тесное общение с хозяйкой. Предприимчивая обитательница «блатхаты» налила страждущему виски. Вскоре москвич впал в забытье. Очнувшись, мужчина поспешил домой и по пути зашел в банк за деньгами. У банкомата выяснилось, что с его счета бесследно исчезли 45 тысяч рублей.

Обманутый клиент написал заявление в полицию. Стражи порядка разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция поймала телефонного мошенника, выманившего 50 тысяч рублей у Запашного.

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