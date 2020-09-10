Мужчина до смерти забил трехлетнего сына возлюбленной под Иркутском

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Василий Заика
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Трагедия произошла вечером 7 сентября в Нижнеилимском районе.

Житель Иркутской области до смерти забил трехлетнего сына своей возлюбленной. Как сообщила 5-tv.ru старший помощник руководителя регионального СУ СК Карина Головачева, трагедия произошла вечером 7 сентября в Нижнеилимском районе.

По версии следствия, 23-летний мужчина умышленно нанес малышу удары по спине, голове и животу. В результате мальчик получил травмы печени и желчного пузыря. Ребенок был госпитализирован и, несмотря на усилия медиков, в скором времени скончался в реанимации. Сожитель матери мальчика после случившегося скрылся.

«На следующий день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Известно, что ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии», — сказала Карина Головачева.

В ведомстве отметили, что в злополучной семье воспитывается полуторагодовалый малыш. В настоящее время мальчик изъят органами опеки. Решается вопрос о лишении горе-матери родительских прав.

Изверг был задержан и по решению суда арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в убийстве жены и пятилетнего ребенка сдали жители деревни.

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Мужчина до смерти забил трехлетнего сына возлюбленной под Иркутском

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