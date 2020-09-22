Стали известны подробности госпитализации гулявшей в Подмосковье голой телеведущей

5-tv.ru стали известны подробности госпитализации гулявшей голышом в подмосковном Раменском телеведущей Хильды Кармен. Сразу после «дефиле» девушку доставили в психоневрологический диспансер. В настоящее время врачи психиатрического отделения стационара оказывают ей необходимую помощь.

Родственники имеют возможность навещать Хильду Кармен. Пациентке разрешены передачи в безопасной посуде. По неподтвержденным данным, причиной «голых» прогулок стал нервный срыв.

Хильда Кармен прошла обучение в Школе драмы Германа Сидакова. Будущая телеведущая снималась в рекламе и музыкальных роликах. В 2016 году она получила первую роль в сериале «Качели». В сентябре 2018 года знаменитость стала ведущей телепроекта «Знания и эмоции», а в начале 2020-го ее пригласили в новое шоу «Удиви меня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гулявшую голой в Подмосковье телеведущую забрали в психдиспансер.