Возлюбленная Шепелева решилась опубликовать совместное фото с телеведущим

Отношения между бывшим гражданским мужем Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым и дизайнером Екатериной Тулуповой ни для кого не секрет, с некоторых пор они даже живут вместе. А в конце прошлого года появилась информация, что Дмитрий сделал Екатерине предложение и они готовятся к свадьбе. Однако пара по-прежнему старательно избегает совместного появления на публике, а в их соцсетях практически нет фотографий друг друга.

Однако Екатерина решилась нарушить негласное правило ради любимого женского книжного клуба. На своей странице в Instagram она опубликовала объявление о возобновлении его деятельности, прерванной пандемией коронавируса. К посту она приложила снимки прошлых заседаний клуба, в которых принял участие Дмитрий Шепелев. В прошлый раз она делилась этими фотографиями в феврале, назвав тогда телеведущего «своим любимым мужчиной».

Instagram @tulupova

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дмитрий Шепелев признался, что с Екатериной Тулуповой они познакомились благодаря своим детям, которые ходили в один детский сад.